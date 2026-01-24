gli-agenti-dell’ice-a-milano-cortina-2026?-l’opposizione-in-allarme:-“piantedosi-smentisca”

ROMA – I ‘famigerati’ agenti americani dell’Ice saranno presenti alle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali di Milano-Cortina, per dare supporto alle forze dell’ordine italiane? La notizia data in esclusiva dal quotidiano Il Fatto Quotidiano ha destato perplessità e preoccupazioni tra i parlamentari di opposizione che anticipano interrogazioni e richieste di chiarimenti al ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

CRISTINA TAJANI, PD: “ICE LONTANA DALLO SPIRITO DI INCLUSIONE DELLE OLIMPIADI”

“Risponde a verità la notizia data da Il Fatto Quotidiano che gli agenti dell’Ice-Immigration and Customs Enforcement saranno in Italia per supportare le forze dell’ordine nella gestione della sicurezza durante le Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali di Milano-Cortina? E se sì con quali funzioni e regole di ingaggio? É questa la domanda che pongo al ministro dell’Interno tramite una interrogazione che depositerò nelle prossime ore”: è l’annuncio della senatrice milanese del Pd, Cristina Tajani. ” L’immagine che l’Ice ha dato di sé negli ultimi mesi è quanto di più lontano dallo spirito di inclusione e convivenza tra diversità che le Olimpiadi intendono promuovere- sottolinea quindi la senatrice dem. “L’uso disinvolto delle armi contro persone disarmate, che abbiamo purtroppo visto da immagini scioccanti rimbalzate in tutto il mondo, non rappresentano una credenziale rassicurante. Per questo- conclude- ritengo necessario che il ministro dell’Interno chiarisca o smentisca la notizia diffusa oggi da un quotidiano nazionale”.

ZANELLA (AVS): “PIANTEDOSI SMENTISCA L’ICE IN ITALIA”

“Siamo davvero arrivati a questa perdita di sovranità sul nostro territorio? Aspettiamo che il ministro Matteo Piantedosi smentisca le anticipazioni secondo le quali agenti dell’Ice-Immigration sarebbero in arrivo per supportare le forze dell’ordine nella gestione della sicurezza durante i Giochi invernali. Oltre alla natura violenta, diremmo brutale, di questo corpo armato, é incredibile che i nostri agenti siano considerati insufficienti per garantire la sicurezza. Piantedosi che dice?”. Così la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella.

Secondo la notizia diffusa dal quotidiano nazionale infatti gli agenti dell’Immigration Customs Enforcement, che fanno parte del Dhs, Department of Homeland Security, sarebbero impegnati in Italia (è già presente permanentemente nella sede di Roma), di supporto alle forze dell’ordine locali, per gestire la sicurezza in tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, dal 6 febbraio al 15 marzo. L’Ice è al centro di grandi critiche negli Usa per i raid sempre più violenti e indiscriminati che sta conducendo, in particolare in alcuni Stati. In Minnesota si è tenuto proprio venerdì 23 gennaio uno sciopero generale e numerose manifestazioni di protesta a seguito di due episodi eclatanti che hanno sconvolto la comunità civile: l’omicidio di un’attivista americana disarmata per opera di un agente Ice e il recente arresto di un bambino di appena 5 anni, deportato in un centro di detenzione in Texas.

(photo credit: secretary Kristi Noem)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it