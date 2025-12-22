lunedì, 22 Dicembre , 25

Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i tre figli: attesa decisione

Palermo, 33enne ferita in pieno centro: a sparare dall’auto è stato un ventenne

Panettone o pandoro? La scelta è anche una questione di salute

È morto Giovanni Masotti, storico volto dell’informazione Rai

Gli agnelli dall’Est Europa verso i macelli italiani, le immagini

La filiera invisibile che precede le feste di Natale

Milano, 22 dic. (askanews) – Le immagini mostrano camion carichi di agnelli provenienti dall’Est Europa diretti ai macelli italiani. Trasporti che possono durare anche 30 ore, con animali spesso giovanissimi, esposti al freddo e con accesso limitato ad acqua e cibo.Secondo i dati europei, una quota rilevante degli agnelli macellati in Italia arriva da Ungheria, Romania e Polonia. Il video è stato realizzato dall’associazione Essere Animali, che da anni documenta le condizioni dei trasporti di animali vivi.È una parte della filiera che resta fuori dall’immaginario delle feste. Ma c’è. E viaggia su gomma.

