“Gli americani soffrono”, dice Biden. E firma l’ordine per aiutare famiglie bisognose

AGI – “Tanti americani soffrono, dobbiamo agire ora. È un’emergenza nazionale e dobbiamo trattarla come tale”: con queste parole, seduto alla scrivania dello Studio Ovale alla Casa Bianca, affiancato dalla vicepresidente, Kamala Harris, il presidente Usa, Joe Biden, ha firmato due ordini esecutivi per dare aiuti economici immediati agli americani messi in ginocchio dalla pandemia da Covid.

“Non possiamo, non vogliamo, lasciare che le persone soffrano la fame. Non possiamo permettere che le persone vengano sfrattate per qualcosa di cui non sono responsabili. Non possiamo guardare le persone perdere il lavoro e restare immobili. Dobbiamo agire ora.

