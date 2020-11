Gli analisti finanziari non avevano capito niente di cosa stava succedendo in America

AGI – L’incertezza sull’esito delle elezioni presidenziali Usa ha minato le aspettative degli investitori, la maggior parte dei quali aveva scommesso sulla vittoria netta di Joe Biden e del partito democratico. Il risultato è l’alta volatilità che predomina al momento sul mercato dei titoli del Tesoro Usa e sui future di Wall Street.

Secondo un’analisi del Financial Times, gli investitori si aspettavano che l’”ondata blu” avrebbe portato nel breve termine al via libera di un altro ampio pacchetto di stimoli fiscali a imprese e famiglie per risollevare l’economia americana travolta dalla seconda ondata di Covid.

