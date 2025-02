Gli antieroi insieme in “Thunderbolts”, il trailer del Super Bowl

Il film Marvel Studios nelle sale italiane il 30 aprile

Roma, 10 feb. (askanews) – Svelato in occasione del Super Bowl il nuovo trailer di “Thunderbolts*”, il film Marvel Studios, diretto da Jake Schreier e Kevin Feige, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 30 aprile.È stato anche annunciato che i Son Lux firmeranno la colonna sonora; la band sperimentale americana, composta da tre membri, è stata nominata agli Oscar e ai Bafta per la colonna sonora del miglior film del 2022 “Everything Everywhere All at Once”.Il film riunisce un’insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, dovranno affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?Tornano nei loro ruoli del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Il cast include anche i nuovi arrivati Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Edward Pierce. Kevin Feige è il produttore del film, mentre Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.