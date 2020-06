Gli Apple Glass non avranno bisogno di lenti graduate | Brevetto Apple

Immaginiamo di indossare un paio di occhiali che si adattano automaticamente ai nostri occhi per correggere eventuali carenze; invece di indossare lenti graduate, le lenti effettuerebbero automaticamente le modifiche necessarie.

L’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) ha assegnato ad Apple un brevetto per la tecnologia che consentirebbe l’uso di lenti auto-correttive sugli Apple Glass. Il sistema visto nelle illustrazioni dei brevetti mostra uno smartphone (come un iPhone) che scorre in una cornice. Ciò posizionerebbe il telefono direttamente davanti agli occhi degli utenti e gli consentirebbe di collegarsi ai connettori interni in modo che possa essere utilizzato come display.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gli Apple Glass non avranno bisogno di lenti graduate | Brevetto Apple proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento