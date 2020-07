Gli Apple Glass potrebbero offrire una migliore privacy per l’iPhone

Secondo una nuova domanda di brevetto, i futuri modelli di iPhone e iPad potrebbero integrare uno speciale schermo per la privacy che, attraverso la Realtà Aumentata, consente, solo a chi indossa un paio di Apple Glass associati al dispositivo, di vedere le informazioni sullo schermo.

“Schermata sulla privacy”, la nuova domanda di brevetto, descrive un metodo per limitare ciò che viene visualizzato sullo schermo, tranne per il proprietario del dispositivo. È specificamente progettato per garantire un ulteriore livello di privacy e proteggere le informazioni personali,

