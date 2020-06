Gli Apple Store diventano luoghi per proteste pacifiche

Le proteste per la morte di George Floyd a Minneapolis si sono diffuse in tutti gli Stati Uniti e diversi Apple Store sono stati saccheggiati e vandalizzati durante le manifestazioni. Ora, alcuni manifestanti pacifici stanno utilizzando le protezioni degli Apple Store come tele per lasciare dei messaggi di pace e solidarietà.

Per la sicurezza dei dipendenti e dei clienti, Apple ha chiuso la maggior parte dei negozi statunitensi ed ha installato protezioni in legno per proteggere gli Store da ulteriori danni.

Negli ultimi giorni,

