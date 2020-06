Gli Apple Store negli Emirati Arabi Uniti riapriranno l’8 giugno

La pandemia di COVID-19 ha costretto Apple a chiudere quasi tutti i suoi Apple Store in tutto il mondo, come misura precauzionale per ridurre le infezioni del coronavirus. Nell’ambito di un programma in corso per riaprire tutti i suoi Store, l’attenzione di Apple si rivolge ora agli Emirati Arabi Uniti.

L’8 Giugno, Apple riaprirà un true negozi nel Paese, riferisce il Khaleej Times, nel Dubai Mall, Mall of the Emirates e Yas Mall. Anche se ciascuno dei centri commerciali ha i propri orari di apertura e precauzioni di sicurezza,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gli Apple Store negli Emirati Arabi Uniti riapriranno l’8 giugno proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento