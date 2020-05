Gli artigiani rischiano di scomparire, dice l’esperto

Se la crisi innescata dalla pandemia di coronavirus non passa al più presto e se non ci sarà a breve un ritorno dei turisti in Italia le micro-imprese artigiane rischiano di scomparire.

È l’allarme lanciato dall’economista Giorgio Arfaras, direttore della Lettera Economica del Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi, che commenta all’Agi lo studio della Cgia di Mestre secondo cui nei primi 3 mesi di quest’anno il numero complessivo delle imprese artigiane presente in Italia è sceso di 10.902 unità.

Per l’esperto il campanello d’allarme lanciato dalla Confederazione è il segnale che “stiamo facendo sempre più i conti con la polverizzazione del sistema produttivo italiano”.

