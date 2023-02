“Gli ascolti premiano ‘MattinaLive’ in diretta da Sanremo”

Parla Gennaro Coppola, il produttore televisivo napoletano che ha ideato il morning show in onda dal lunedì al venerdì su “Canale 8”

‘MattinaLive’, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 8, ha vinto la scommessa trasmettendo da Sanremo ed è stata premiata raddoppiando gli ascolti tra tv e web.

Autore e direttore del format televisivo è il produttore napoletano Gennaro Coppola che in occasione del Festival della Canzone Italiana ha organizzato il ‘trasloco’ di uomini e mezzi in Liguria per raccontare fatti e personaggi della rassegna canora più nota in Italia.

“Per la prima volta, in diretta da Sanremo, abbiamo realizzato il nostro programma all’interno di studi televisivi, costruiti per l’occasione, a poca distanza dall’Ariston.

Sapevamo che sarebbe stata una sfida ardua – osserva Coppola -, ma alla fine ne è valsa la pena considerando i risultati ottenuti e i partner nazionali che si sono moltiplicati durante la settimana sanremese.

Un format mai visto finora sulle emittenti regionali che ci dà ancor più slancio per affrontare nuovi progetti già in cantiere. Obiettivamente è stato un rischio molto alto, ma quando si ha fiducia in un gruppo di lavoro collaudato le difficoltà lasciano il posto alle soluzioni efficaci ed efficienti.

Voglio condividere il successo di questa avventura con gli editori di Canale 8 Riccardo e Turi Romano, che fin da subito hanno appoggiato e supportato la sfida. Per questo motivo il mio ringraziamento è duplice”.

Direttore, quali sono in punti di forza di ‘MattinaLive’?

“Siamo riusciti a creare, con i dovuti paragoni, una macchina ‘olivettiana’ che lavora come una catena di montaggio ‘fordiana’.

Il nostro non è un gruppo che lavora in stile piramidale con qualcuno che comanda dall’alto verso il basso, ma è una tavola rotonda dove ognuno può esprimere le proprie idee.

Così cresciamo tutti, ma soprattutto, ognuno si sente parte integrante del progetto. Ecco un esempio: noi siamo abituati a programmare con largo anticipo il nostro palinsesto sia nei tempi che nei contenuti.

La settimana sanremese, invece, è stata tutta ‘work in progress’ ed è possibile ottenere risultati eccellenti se alla conduzione c’è una professionista del ‘piccolo schemo’ come Mariù Adamo, con una redazione rapida nel pensiero e abile nella scrittura, capitanata dal giovane talento partenopeo Gianluca Imparato, un reparto tecnico esperto in grado di assicurare qualità e flessibilità, una struttura organizzativa e commerciale dinamica, coordinata dal mio socio Gianmarco Ravo”.

“MattinaLive” ha fatto davvero da apripista per altri programmi…

“La mia più grande soddisfazione è stata ideare e produrre un nuovo il ‘morning show televisivo’, realizzato sempre in diretta, capace di innovare puntando sull’informazione di qualità.

Oggi ‘MattinaLive’ è la trasmissione più vista in Campania in una fascia d’ascolto che in passato registrava solo televendite, film di 50 anni fa e repliche di programmi di comicità registrati negli anni 90.

Prendo atto che altri produttori hanno deciso di condividere la mia idea televisiva, ma mi permetto di dare un consiglio non richiesto: è necessario innovare quotidianamente l’offerta tv senza restare ancorati a vecchi criteri che non sortiscono più l’attenzione della gente”.

Cosa altro bolle in ‘pentola’?

“Oltre alle tre produzioni televisive, i due programmi radiofonici, il magazine e la piattaforma digitale, recentemente è stato aperto un nuovo ‘cantiere’ editoriale a cui stiamo collaborando attivamente per la nascita di una nuova iniziativa che partirà dal Mezzogiorno d’Italia con l’obiettivo di valorizzare la nostra terra, colpevolmente trascurata, che sta registrando un nuovo rinascimento turistico ed è arrivato il momento di lanciare una nuova progettualità attraverso idee innovative”.

L’articolo “Gli ascolti premiano ‘MattinaLive’ in diretta da Sanremo” proviene da Notiziedì.

