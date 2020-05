Mario Giordano riserva non pochi fischi agli assistenti civici annunciati di recente dal ministro Boccia. Nella puntata di Fuori dal coro del 26 maggio 2020, infatti, il giornalista si è presentato in studio con tanto di fischietto e ha commentato così il bando per 60.000 persone: “Spioni volontari“, ha detto. Ecco il video Mediaset per ripercorrere il momento.

continua a leggere sul sito di riferimento