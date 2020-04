“Quest’anno la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sara’ cosi’ anche per me. Ma in questi giorni intravediamo, tuttavia, anche la concreta possibilita’ di superare questa emergenza”, dice il capo dello Stato.

ads/red

L’articolo Gli auguri di Mattarella per Pasqua “Quest’anno diversa per tutti” proviene da Italpress.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gli auguri di Mattarella per Pasqua “Quest’anno diversa per tutti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento