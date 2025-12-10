mercoledì, 10 Dicembre , 25

Gli auguri di Natale di Umberto Bossi

ROMA – “Tutti insieme alla più grande festa del mondo”.

E’ il messaggio del fondatore della Lega, Umberto Bossi, che dedica la 30esima edizione del suo biglietto augurale, 2025-2026, ad un pittore lombardo quasi dimenticato: Michelino da Besozzo. Nato nel 1370 a Besozzo, in provincia di Varese, ha lavorato a lungo a Milano alla Corte di Filippo Maria Visconti verso il 1440, e poi a Mantova alla Corte dei Gonzaga, a Pavia, ma anche in Veneto, a Vicenza e a Venezia nel 1410.

Pittore e miniatore, è stato il maggiore esponente del gotico lombardo, considerato anche uno dei più importanti esponenti del gotico internazionale in Italia. Le sue opere sono conservate anche all’estero, al Museo del Louvre (i quattro Apostoli del Louvre per lungo tempo ritenuti di scuola francese della fine del Trecento, erano invece di Michelino ed ora il museo ha corretto e giustamente riconosciuto il suo nome come il vero autore), alla Biblioteca nazionale di Parigi, al British Museum di Londra, al Metropolitan Gallery di New York con ‘Il Matrimonio della Vergine’, e alla Biblioteca Municipale di Avignone.

GLI AUGURI DI NATALE NEGLI ANNI

Ogni anno lo schizzo è fatto da Bossi in base all’attualità politica e al messaggio che vuol lanciare. Disegnati e dipinti rigorosamente a mano dall’artista degli esordi che vuol mantenere il riserbo più assoluto. È lo stesso pittore da trenta anni.

L’artista ha riprodotto a mano l’opera di Michelino da Besozzo su carta con la tecnica dell’acquarello, con l’aggiunta di ogni particolare del disegno originale. Successivamente, dopo che Bossi ha apposto la sua frase augurale, viene fatto stampare dal tipografo ed inviato al mondo politico-istituzionale e ai militanti. Oramai un oggetto ‘Cult’ per i collezionisti.
