gli-auguri-di-victoria-e-david-beckham-al-figlio-brooklyn-nonostante-la-faida:-“buon-compleanno.-ti-vogliamo-bene”

ROMA – “Buon 27esimo compleanno Brooklyn. Ti vogliamo tanto bene”. Poche parole per provare a cancellare ogni malumore e dissidio con il figlio, che qualche mese fa ha rotto definitivamente i rapporti. Victoria e David Beckham hanno pubblicato alcune storie sui loro profili Instagram con le foto del loro primogenito, Brooklyn, nei suoi primi anni di vita.

Quel bambino che oggi ha deciso di non avere più nessun contatto con la famiglia, colpevole – secondo il suo racconto – di aver sempre ostacolato la relazione con Nicola Peltz e poi le nozze con la ragazza, generando non pochi momenti di imbarazzo. “Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Nessuno mi controlla, sto facendo valere i miei diritti per la prima volta nella mia vita”, ha scritto nel lungo sfogo social che ha scatenato il polverone.

In una delle foto pubblicate oggi, David si rivolge a Brooklyn con il soprannome Buster, nickname che l’ex calciatore si è tatuato sul collo. “L’ho sempre chiamato Brooklyn Buster fin dal giorno in cui è nato”, ha spiegato lui stesso su Instagram tanti anni fa. Un gesto di vicinanza che chissà se il figlio apprezzerà. I due genitori riempiono le loro storie di cuori rossi. Brooklyn, al momento, sembra continuare ad ignorare questo avvicinamento pubblico.

