Le autorità della città di New York, scossa da una nuova impennata dei casi di coronavirus, hanno minacciato il confinamento dei quartieri abitati dagli ebrei ultraortodossi a causa della loro riluttanza al distanziamento sociale e all’utilizzo di mascherine. È quanto scrive il New York Times, raccontando che i funzionari municipali hanno iniziato a effettuare ispezioni di emergenza nelle scuole religiose di tali quartieri, per lo più situati nella parte meridionale di Brooklyn, per avvertire la comunità che, se persisterà nel non rispettare le regole, l’amministrazione si vedrà costretta ad adottare misure analoghe a quelle adottate dal governo israeliano, alle prese con lo stesso problema.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gli ebrei ortodossi di New York rischiano il confinamento proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento