Gli hacker hanno perso di mira le lezioni online

La scuola 2.0 soffre le bordate degli attacchi informatici. A denunciarlo è la società Axios Italia, sviluppatrice di sistemi per la didattica online e registri elettronici, che il 9 aprile ha comunicato di essere caduta vittima di un’attività volta a renderne inutilizzabili i servizi. Tra questi è risultato inaccessibile sia il registro elettronico fornito alle scuole che altri applicativi per la condivisione e la correzione dei compiti, ormai indispensabili per garantire la continuità del servizio didattico nazionale durante l’emergenza Coronavirus. Con circa 2500 scuole all’attivo, Axios è tra i principali fornitori di servizi informatici per la didattica in Italia.

“Gentile Cliente purtroppo da questa notte la nostra struttura è continuamente vessata da attacchi informatici (tipo DDoS) da parte di hacker”,

