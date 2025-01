Gli Houthi attaccano con missili una centrale elettrica in Israele

A Orot Rabin, che si trova vicino ad Haifa

Roma, 5 gen. (askanews) – Il movimento sciita Ansar Allah (Houthi), che governa nel nord dello Yemen, ha annunciato il suo primo attacco con missili contro la centrale elettrica di Orot Rabin, situata vicino a Haifa, nel nord di Israele.

In precedenza, i ribelli Houthi avevano tentato di attaccare centrali elettriche vicino a Tel Aviv e Gerusalemme, dopo che lo stato ebraico aveva bombardato le centrali elettriche della capitale yemenita, Sana’a, e della città occidentale di al Hudayda.

“Le forze armate dello Yemen hanno attaccato la centrale elettrica di Orot Rabin a sud di Haifa, nei territori palestinesi occupati, utilizzando un missile balistico ipersonico Palestina 2, colpendo con successo l’obiettivo”, ha dichiarato il portavoce militare Houthi Yahya Sarea in una dichiarazione ad al Masirah TV. Sarea ha aggiunto che “l’operazione è stata condotta a sostegno della Striscia di Gaza palestinese”, sottolineando che le “capacità militari” dei ribelli Houthi “sono in continua evoluzione”. Lo scorso dicembre, il leader di Ansar Allah ha annunciato che le sue forze avevano utilizzato, da novembre 2023, un totale di 1.147 missili e droni per attaccare Israele.

Nel novembre 2023, il movimento Ansar Allah, che controlla una parte dello Yemen e riceve il supporto dell’Iran, ha avviato una campagna di attacchi a navi mercantili presumibilmente legate a Israele, con l’obiettivo di impedirne il transito nel Mare Arabico e nel Mar Rosso fino a che la Striscia di Gaza non riceverà gli aiuti umanitari necessari.

Di fronte al pericolo di attacchi in una zona chiave per il commercio mondiale e, in particolare, per il petrolio, diverse compagnie di navigazione hanno scelto di deviare le loro navi intorno all’Africa, rallentando e aumentando i costi del trasporto.