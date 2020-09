Gli iPad di ottava generazione sono disponibili su Amazon: si parte da 389€ per un nuovo tablet

Gli iPad Air presentati durante l’ultimo evento Apple verranno rilasciati ad Ottobre ed al momento non esistono preordini nemmeno sul sito Apple. Per quanto riguarda l’iPad di ottava generazione invece, le spedizioni partono domani ed il nuovo tablet si può acquistare anche tramite Amazon.

Con Amazon otterrete una consegna più rapida ed una possibilità di reso più semplice e veloce. Tutti gli altri benefici sono gli stessi di Apple in quanto l’azienda di Cupertino ha stretto una collaborazione con l’e-commerce per vendere i prodotti in maniera ufficiale.

