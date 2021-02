Gli ippopotami di Pablo Escobar devono essere abbattuti

AGI – È stato lanciato un nuovo appello, in Colombia, contro gli ippopotami di Pablo Escobar che continuano a minacciare la biodiversità del Paese proliferando in maniera indisturbata. Dopo la morte del narcotrafficante, nel 1993, molti animali del suo zoo privato furono smistati in altre strutture ma non questi grandi mammiferi che vennero liberati nel fiume Magdalena, un ambiente rivelatosi ideale.

Secondo un ultimo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Biological Conservation, le previsioni di crescita sono esponenziali con il superamento di quota 1.500 entro il 2035. Le proiezioni elaborate hanno suggerito che, senza fattori limitanti, il potenziale habitat di colonizzazione degli ippopotami puo’ diventare molto esteso anche perche’ favorito dal cambiamento climatico.

