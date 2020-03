Gli italiani a Londra hanno paura. E non solo del coronavirus

Gli italiani che vivono nel Regno Unito hanno paura. Paura del virus, innanzitutto e paura della leggerezza con cui i britannici stanno affrontando l’emergenza. E ora anche paura di essere additati come ‘untori’ quando il contagio dilagherà.

Agli italiani in arrivo nel Regno Unito è stato consigliato di mettersi in auto-isolamento, ha riferito il portavoce del premier britannico Boris Johnson, affrontando le preoccupazioni crescenti nel Paese verso le persone in arrivo. Il governo di Londra aveva già fatto sapere che per chi arriva dall’Italia all’aeroporto di Heathrow, c’era la possibilità di soggiornare in un grosso albergo nelle vicinanze se non si aveva la possibilità di mettersi in quarantena.

