mercoledì, 4 Marzo , 26

Al Campus Bio-Medico di Roma l’odontoiatria tra realtà virtuale e immersiva  

(Adnkronos) - Nella sanità del XXI secolo...

Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso’

(Adnkronos) - Sanpellegrino, parte di Nestlé Waters &...

Alert per integratori di moringa in capsule, 7 casi di salmonellosi in Usa

(Adnkronos) - Alert per integratori moringa in capsule...

Paralimpiadi Milano Cortina, cerimonia di apertura senza portabandiera: cosa sta succedendo

(Adnkronos) - La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi...
HomeMondoGli italiani bloccati a Dubai sulla Msc Euribia: “Fateci tornare a casa,...
gli-italiani-bloccati-a-dubai-sulla-msc-euribia:-“fateci-tornare-a-casa,-qui-caccia-e-boati-nella-notte”
Gli italiani bloccati a Dubai sulla Msc Euribia: “Fateci tornare a casa, qui caccia e boati nella notte”
Mondo

Gli italiani bloccati a Dubai sulla Msc Euribia: “Fateci tornare a casa, qui caccia e boati nella notte”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

ROMA – Sono oltre 550 gli italiani bloccati a bordo della nave da crociera MSC Euribia nel porto di Dubai, fermi da sabato scorso in quella che alcuni passeggeri definiscono ormai una “prigione dorata”. Tra loro c’è Giorgio, 48 anni, originario della provincia di Cosenza, che racconta alla Dire le ore di attesa e incertezza vissute insieme alla moglie e ai due figli piccoli.

“Siamo qui da sabato. La nave doveva ripartire il 29 nella notte, ma è ferma da allora”, spiega. Nel frattempo i passeggeri italiani hanno creato un gruppo per tenersi aggiornati e chiedere assistenza: “Siamo oltre un centinaio solo tra noi che ci sentiamo continuamente”.

La vita a bordo scorre in una sorta di normalità apparente. “Ceniamo nei ristoranti della nave, tutto è organizzato come se fosse una normale crociera. Ma in realtà viviamo in una falsa realtà, al limite”, racconta Giorgio.

La notte, infatti, la situazione appare molto diversa: “Volano i caccia, li vediamo alzarsi in volo. Sentiamo boati enormi. Vuol dire che la difesa di Dubai è pienamente attiva. Vediamo anche droni militari che si alzano in volo”.

SBARCANO STRANIERI, GLI ITALIANI RESTANO A BORDO

Secondo quanto riferito dal comandante ai passeggeri, sulla nave ci sono persone di 66 nazionalità diverse. Nelle ultime ore alcuni gruppi stranieri avrebbero iniziato a lasciare la nave. “Ho saputo che stanno sbarcando cinesi, inglesi, tedeschi e spagnoli”, racconta Giorgio. “A noi italiani invece viene detto di aspettare, perché il nostro pacchetto di viaggio prevede il rientro con Emirates”.

La compagnia aerea ha annunciato la sospensione dei voli fino alla mezzanotte del 7, complicando ulteriormente la situazione. Nel frattempo alcuni passeggeri hanno deciso di muoversi da soli. “Ci sono stati due italiani più coraggiosi che hanno organizzato un trasferimento via terra fino all’Oman. Hanno ottenuto un visto di 15 giorni, sono arrivati all’aeroporto e da lì hanno preso un volo per Roma”, racconta.

Per molti altri, però, questa strada non è percorribile. “Il problema non è economico”, chiarisce Giorgio. “Qui il punto è capire come uscire da questa situazione in sicurezza”.

Tra le difficoltà più grandi c’è quella di spiegare ai bambini cosa sta accadendo. “I miei figli hanno 9 anni e 7 anni e mezzo. Non è facile spiegargli cosa succede. Sono spettatori diretti di tutto: sentono i boati, vedono i caccia che decollano”.

Per questo motivo, insieme agli altri italiani a bordo, Giorgio lancia un appello alle istituzioni italiane. “Chiediamo alla Farnesina e al ministro Tajani di attivarsi per aprire un corridoio di rientro. Come quello garantito ai 200 studenti già in Italia. Vogliamo solo tornare a casa”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Gli auguri di Victoria e David Beckham al figlio Brooklyn nonostante la faida: “Buon compleanno. Ti vogliamo bene”
Next article
Capitale del mare 2026: the winner is…Ravenna. Il sindaco Barattoni: “Una grande opportunità”

POST RECENTI

Mondo

Gli auguri di Victoria e David Beckham al figlio Brooklyn nonostante la faida: “Buon compleanno. Ti vogliamo bene”

ROMA - "Buon 27esimo compleanno Brooklyn. Ti vogliamo tanto bene". Poche parole per provare a cancellare ogni malumore e dissidio con il figlio, che qualche...
Mondo

L’allarme degli 007 italiani: “Nel 2026 la Russia principale minaccia per l’Europa”

ROMA - L'Europa nel mirino di sabotaggi e attacchi "non convenzionali" che hanno un diretto responsabile, la Russia. Ed è proprio Mosca che “nel 2026...
Mondo

Hegseth: “Non doveva essere una guerra leale e non lo è. Li colpiamo mentre sono a terra”

ROMA - Il messaggio, il tono, nessun fraintendimento: escalation. Dal Pentagono il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth rivendica una serie di operazioni contro l’Iran...
Mondo

Abbattuto missile iraniano verso la Turchia, la Nato: “Condanniamo l’attacco”

ROMA - Un missile balistico lanciato dall'Iran e diretto verso lo spazio aereo turco è stato abbattuto: lo ha riferito il ministero della Difesa di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.