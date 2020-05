AGI – Durante il lockdown sono diminuiti i fumatori di sigarette tradizionali, ma è aumentato il consumo medio di sigarette, passando da 10,9 a 12,7, con un incremento percentuale di 9,1.

A dirlo è il Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, sulla base di dati elaborati in collaborazione con l’Istituto di Ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’, l’Università Vita-Salute S. Raffaele, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete Oncologica (Ispro) e la Doxa.

L’Iss spiega che, “tra i fumatori di sigarette tradizionali, chi non è riuscito a smettere ha aumentato il numero di sigarette fumate.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gli italiani hanno fumato di più durante il lockdown? ​ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento