Gli italiani spenderanno 2 mln per i regali di Natale personalizzati

AGI – Il mercato italiano dei regali personalizzati toccherà i 2,4 milioni di euro nei prossimi 12 mesi. Questo è quanto emerge da uno studio europeo che ha coinvolto più di 5.000 acquirenti di Roland DG e condotto da Censuswide. Lo studio ha anche rivelato che nel periodo natalizio in Italia si spenderanno più di 1,9 milioni di euro per i regali personalizzati. Secondo le previsioni, gli acquirenti di oggetti personalizzati sono disposti a pagare più di 77 euro per ciascun regalo personalizzato per i propri cari.

In base ai dati raccolti, l’acquirente italiano medio è pronto a spendere un 11% in più per i regali che hanno un elemento di personalizzazione,

