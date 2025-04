Gli Oasis con un salmone: sui social lo ‘sfottò’ del Bodo Glimt alla Lazio

ROMA – La foto degli Oasis con un salmone in braccio e di sottofondo ‘Wonderwall’, il più grande successo della band dei fratelli Gallagher. Così il Bodo Glimt, il giorno dopo la storica vittoria contro la Lazio in Europa League che è valsa la qualificazione alla semifinale del torneo per la squadra norvegese, che sui social ha condiviso un post creato presumibilmente da un tifoso romanista.

Il riferimento è all’imponente coreografia dei tifosi laziali: in curva Nord, il settore più caldo del tifo biancoceleste, è apparsa l’enorme scritta ‘You’re my Wonderwall’ accompagnata dalle note dell’omonimo brano degli Oasis, terzo singolo di (What’s the Story) Morning Glory?, album del 1995.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it