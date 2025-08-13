mercoledì, 13 Agosto , 25

Gli “occhi spaccanti” di Raoul Bova ora sono un suo marchio registrato

ROMA – Raoul Bova mette il lucchetto al tormentone social che lo ha travolto. Come riporta Repubblica, l’attore romano ha depositato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi due richieste per proteggere la frase virale nata dal caso degli audio WhatsApp diffusi da Fabrizio Corona: una per l’intera formula «Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti» e una per la versione breve, gli “occhi spaccanti”.

Quelle parole, indirizzate alla modella Martina Ceretti, sono finite in rete e diventate meme su TikTok e Instagram. Secondo l’avvocata Michela Carlo dello studio Bernardini De Pace, che ha firmato la domanda, l’operazione è “un modo per far cessare la diffusione dei video”. Le pratiche sono ora all’esame dell’Uibm.
