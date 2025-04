Gli oculisti Aimo: “Sulle donazioni della cornea fare di più, serve sensibilizzare la popolazione”

ROMA – Dal Report annuale del Centro nazionale trapianti emerge che nel 2024 in Italia sono aumentati significativamente i trapianti di cornea (saliti a quota 8.433, +6,6% rispetto all’anno precedente), mentre restano sostanzialmente stabili le donazioni di cornee (11.105). La presidente dell’Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO), la dottoressa Alessandra Balestrazzi, in occasione della Giornata nazionale della donazione degli organi, che si celebra quest’anno l’11 aprile, ha commentato: “Abbiamo raggiunto buoni risultati, ma non sono sufficienti: bisogna fare di più ed è necessario sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione. Per questo, in collaborazione con S.I.S.O. (Società Italiana di Scienze Oftalmologiche) e SIBO (Società Italiana Banche degli Occhi) lanceremo a breve la campagna social per la donazione delle cornee dal titolo ‘Un gesto che accende lo sguardo al futuro’, perché – come recita il claim – ‘Ogni sguardo rinnovato è una vita che rinasce’. Diventare donatore è semplice e prezioso ed è una scelta che ‘vale per sempre’”. La giornata è stata istituita lo scorso 6 febbraio con un decreto del ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 68 del 22 marzo 2025.

BONCI: “LA DONAZIONE DELLE CORNEE PUÒ ESSERE FATTA ANCHE IN ETÀ AVANZATA”

“Donare le cornee dopo la propria morte è una grande opportunità e una possibilità per tutti- commenta la dottoressa Paola Bonci, socio SIBO e consigliere di AIMO- È importante sottolineare che la donazione delle cornee può essere fatta anche in età avanzata e può donare anche chi ha subito interventi chirurgici oftalmologici complessi oppure chi è ipovedente, in quanto la riduzione della vista può non dipendere da una problematica inerente la cornea. L’idoneità del donatore di cornee è più ampia rispetto ad altri tessuti, poiché la cornea non è vascolarizzata. Questo fa sì che possano donare anche i pazienti deceduti affetti da tumori”. Proprio grazie alle caratteristiche di questo tessuto, quindi, è possibile eseguire il prelievo di cornee entro le 24 ore dal decesso effettivo del paziente. Per diventare donatore esistono quattro modalità che sono illustrate sul sito www.sceglididonare.it.

PARTE A MAGGIO LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA DONAZIONE DELLE CORNEE

“Ovviamente il dono delle cornee si inserisce nell’acquisizione di una consapevolezza- aggiunge la dottoressa Bonci- quella che da un evento luttuoso può nascere speranza e luce per qualcun altro. È per fare emergere questa consapevolezza che partirà a breve, intorno al mese di maggio, la campagna di sensibilizzazione sulla donazione delle cornee, promossa da SIBO in collaborazione con AIMO e S.I.S.O., finalizzata ad informare di questa opportunità e possibilità nel momento dell’evento luttuoso”.Nei primi tre mesi del 2025, intanto, il 40% di 950mila persone che hanno rinnovato la carta d’identità si è esplicitamente opposto alla donazione degli organi. È la percentuale “più alta segnalata negli ultimi dieci anni”, hanno fatto sapere dal Centro Nazionale Trapianti. “Reputo questo andamento molto preoccupante, perché ad un aumento delle opposizioni corrisponde una minore possibilità di salvare migliaia di persone in attesa di un organo”, il commento del presidente di S.I.S.O., il professor Teresio Avitabile, che prosegue: “Molte le persone, per lo più giovani, sono in attesa del trapianto di cornea. La donazione di organi e tessuti è un gesto di grande generosità che può cambiare il destino di tante persone e per questo bisogna sottolinearne l’importanza con campagne di sensibilizzazione. Donare le cornee è un gesto d’amore che aiuterà tante persone non vedenti a ritrovare la vista. È un’espressione di solidarietà, una grande opportunità e un gesto di enorme rilevanza sociale”.

ANCHE IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PROMUOVERÀ UNA CAMPAGNA INFORMATIVA

Come ogni anno, intanto, in occasione della Giornata, anche il Centro Nazionale Trapianti promuoverà una campagna informativa attraverso i canali web e social, portando all’attenzione dei media il tema della dichiarazione di volontà al Comune attraverso la pubblicazione dei dati dei Comuni più generosi d’Italia. Le iniziative social partiranno nei giorni immediatamente precedenti alla Giornata e si protrarranno per tutto il mese di aprile con testimonianze, storie di donazione e di trapianto, approfondimenti su come diventare donatori. Iniziative di sensibilizzazione e informazione saranno promosse anche dai coordinamenti regionali per i trapianti, dalle aziende ospedaliere e sanitarie, dalle associazioni di volontariato del dono e da diversi enti e amministrazioni pubbliche.

