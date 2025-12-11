giovedì, 11 Dicembre , 25

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 11 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Ucraina-Russia, i no di Mosca e il nuovo obiettivo di Putin: lo scenario

(Adnkronos) - Tre no e un nuovo obiettivo....

Meloni riceve il premio Thatcher: “Io un soldato al servizio di un’idea”

(Adnkronos) - Margaret Thatcher è stata "una donna...

Europa League, Celtic-Roma 0-3 e Celta Vigo-Bologna 1-2 – Rivivi i match

(Adnkronos) - Vincono Roma e Bologna in Europa...
gli-sfollati-di-gaza-stremati-dalla-pioggia-e-dal-gelo:-nella-notte-una-neonata-e-morta-di-freddo
Gli sfollati di Gaza stremati dalla pioggia e dal gelo: nella notte una neonata è morta di freddo

Gli sfollati di Gaza stremati dalla pioggia e dal gelo: nella notte una neonata è morta di freddo

MondoGli sfollati di Gaza stremati dalla pioggia e dal gelo: nella notte una neonata è morta di freddo
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Inondazioni e piogge violente hanno colpito nelle ultime ore la Striscia Gaza. La tempesta Byron si è abbattuta sul territorio, allangando le tende degli sfollati e costringendo intere famiglie a cercare riparo dall’acqua e dal gelo. Questa notte a Khan Younis, proprio a causa del freddo una bambina di otto mesi è morta. Secondo fonti mediche, citate dall’agenzia Wafa, quanto avvenuto “riflette la terribile situazione umanitaria della Striscia, in particolare quella dei bambini e degli sfollati che vivono in tende fragili e mal equipaggiate per resistere al freddo. I residenti soffrono per la mancanza di alloggi e assistenza medica, nonché per la carenza di combustibile per il riscaldamento, in un clima tempestoso, freddo e piovoso”.

In un post social, il commissario generale dell’Unrwa Philippe Lazzarini, ha sottolineato che “le persone che avevano già perso tutto e che avevano bisogno di tutto si trovano ad affrontare un ulteriore livello di miseria (…) I team dell’UNRWA, sfollati a loro volta, continuano a lavorare per supportare le persone ovunque possibile. Stanno pompando via le acque reflue e le inondazioni, rimuovendo i rifiuti, distribuendo teloni, indumenti invernali e coperte e fornendo assistenza medica”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.