Gli sfollati di Gaza stremati dalla pioggia e dal gelo: nella notte una neonata è morta di freddo

ROMA – Inondazioni e piogge violente hanno colpito nelle ultime ore la Striscia Gaza. La tempesta Byron si è abbattuta sul territorio, allangando le tende degli sfollati e costringendo intere famiglie a cercare riparo dall’acqua e dal gelo. Questa notte a Khan Younis, proprio a causa del freddo una bambina di otto mesi è morta. Secondo fonti mediche, citate dall’agenzia Wafa, quanto avvenuto “riflette la terribile situazione umanitaria della Striscia, in particolare quella dei bambini e degli sfollati che vivono in tende fragili e mal equipaggiate per resistere al freddo. I residenti soffrono per la mancanza di alloggi e assistenza medica, nonché per la carenza di combustibile per il riscaldamento, in un clima tempestoso, freddo e piovoso”.

In un post social, il commissario generale dell’Unrwa Philippe Lazzarini, ha sottolineato che “le persone che avevano già perso tutto e che avevano bisogno di tutto si trovano ad affrontare un ulteriore livello di miseria (…) I team dell’UNRWA, sfollati a loro volta, continuano a lavorare per supportare le persone ovunque possibile. Stanno pompando via le acque reflue e le inondazioni, rimuovendo i rifiuti, distribuendo teloni, indumenti invernali e coperte e fornendo assistenza medica”.

