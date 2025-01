Gli sfollati tornano nel nord di Gaza: “Aspettavamo questo momento”

“Felici ma anche tristi per tutte le perdite”, dice una donna

Nuseirat (Striscia di Gaza), 27 gen. (askanews) – Gioia per il ritorno a casa e tristezza per la devastazione e tutti i parenti e amici che oggi non ci sono. Alcuni palestinesi raccontano le loro emozioni mentre tornano nel nord di Gaza, dopo un compromesso dell’ultimo minuto tra Israele e Hamas per il rilascio di altri sei ostaggi.”Siamo felici ma allo stesso tempo tristi, perché abbiamo perso molti dei nostri cari, mio figlio è un martire, ho qui suo figlio con me”, spiega la sfollata, Entissar Al-Saeedi.”Tutti aspettavano questo momento con nostalgia, speriamo che il futuro sia migliore perché la gente ha pagato un prezzo altissimo”, aggiunge Mahumud Bader, anche lui sfollato.”Siamo qui oggi per partecipare a queste scene storiche, le scene del ritorno dei nostri sfollati dal sud della Striscia di Gaza al nord. E per coloro che dicevano che non ci sarebbe stato alcun ritorno degli sfollati: ‘Eccoli qui stanno ora tornando nel nord della Striscia di Gaza’, onestamente, non abbiamo vita fuori da Gaza”, commenta Mohamed Nasser, abitante di Rafah.