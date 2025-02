Gli Stati Uniti (e la Gran Bretagna) stracciano il piano europeo sull’Intelligenza Artificiale “inclusiva e sostenibile”

ROMA – Gli Stati Uniti e il Regno Unito si sono rifiutati di firmare la dichiarazione del vertice di Parigi sull’intelligenza artificiale “inclusiva e sostenibile”, portando anche al tavolo del futuro tecnologico del mondo le fratture politiche con l’Europa. Si indeboliscono così le speranze di un approccio concertato allo sviluppo e alla regolamentazione dell’IA.

Il documento è stato firmato da 61 Paesi, tra cui anche Cina, India, Giappone, Australia e Canada. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, è salito sul palco del Grand Palais per criticare “l’eccessiva regolamentazione” da parte dell’Europa e mettere in guardia dal cooperare con la Cina in un discorso dai toni molto duri.

In particolare agli Stati Uniti non è andato giù il passaggio nel quale si afferma che tra le priorità ci sono “garantire che l’intelligenza artificiale sia aperta, inclusiva, trasparente, etica, sicura e affidabile, tenendo conto dei quadri internazionali per tutti” e “sostenibile per le persone e il pianeta”. Keir Starmer non ha partecipato al summit .

Parlando di fronte al capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Vance ha aggiunto: “Abbiamo bisogno di regimi normativi internazionali che favoriscano la creazione della tecnologia dell’intelligenza artificiale piuttosto che strangolarla, e abbiamo bisogno che i nostri amici europei, in particolare, guardino a questa nuova frontiera con ottimismo piuttosto che con trepidazione”.

Vance poi ha criticato anche il Digital Services Act e il GDPR: “Una cosa è impedire a un predatore di fare prede su un bambino su Internet. E un’altra cosa è impedire a un uomo o una donna adulti di accedere a un’opinione che il governo ritiene disinformazione”.

