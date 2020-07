Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di bannare TikTok nel Paese

Il segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato che l’amministrazione Trump sta valutando di limitare l’accesso degli utenti degli Stati Uniti a TikTok, per timori che sia potenzialmente utilizzato dal governo di Pechino come mezzo per sorvegliare e propagandare le persone.

Pompeo, ha aggiunto che le persone dovrebbero scaricare l’app “solo se desiderano che le proprie informazioni private finiscano nelle mani del Partito comunista cinese“. Le dichiarazioni di Pompeo arrivano durante un periodo di forti tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina ,

