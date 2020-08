Gli Stati Uniti vogliono eliminare le app cinesi dagli app store statunitensi

Dopo che Trump ha annunciato che TikTok sarà bannato dagli Stati Uniti a meno che sarà acquistato da una società americana, la Casa Bianca ha dichiarato di voler rimuovere le app cinesi dall’App Store e dal Google Play.

Applicazioni come WeChat erano state precedentemente citate ma non minacciate direttamente dalla Casa Bianca, ma l’amministrazione sta ora cercando di bloccare questa e altre app cinesi dagli Stati Uniti come parte di un nuovo piano.

