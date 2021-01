Gli studenti protestano in 20 piazze italiane: “Riprendiamoci il futuro”

AGI – Da Torino a Roma, passando per Milano e Catania: sono migliaia gli studenti che questa mattina hanno manifestato in oltre 20 piazze italiane per dire basta alla didattica a distanza e chiedere al governo provvedimenti per scuole più sicure e un adeguato tracciamento dei contagi. Sugli striscioni con i quali gli studenti hanno sfilato per le strade delle città italiane c’era scritto: “In dad senza mezzi, a scuola senza sicurezza. In piazza a riprenderci il futuro” e poi, “La dad è un fallimento, sciopero contro la scuola di classe” e ancora, “Facciamo pagare la crisi ai padroni!”.

La mobilitazione studentesca di oggi ha aderito allo sciopero generale indetto da SICobas,

