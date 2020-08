AGI – Novavax, la poco nota società del Maryland che ha firmato un accordo da 1,6 miliardi di dollari con il governo americano per il suo vaccino contro il coronavirus, ha annunciato risultati incoraggianti in due studi preliminari. Lo riferisce il New York Times.

In uno dei due studio, 56 volontari hanno prodotto un alto livello di anticorpi contro il Covid-19, senza subire effetti collaterali pericolosi. L’altro studio è stato condotto su sciemmie, che sono state efficacemente protette dal vaccino. Il virologo John Moore, della Weill Cornell Medicine, non coinvolto nei due studi, ha dichiarato al Nyt che i risultati di Novavax sono i più impressionanti da lui finora esaminati.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gli studi sul vaccino di Novavax sono “incoraggianti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento