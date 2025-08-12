martedì, 12 Agosto , 25

Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti

(Adnkronos) - Firmata l'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti...

Sì agli accordi prematrimoniali, arriva l’apertura della Cassazione

(Adnkronos) - La Cassazione apre agli accordi prematrimoniali....

Perplexity vuole comprare Chrome, offerta da 34,5 miliardi di dollari per il browser di Google

(Adnkronos) - Dalla startup di intelligenza artificiale Perplexity...

Emily in Paris sbarca a Venezia, il ‘caso casting’: come devono essere le comparse

(Adnkronos) - Emily in Paris sbarca a Venezia...
gli-ucraini-sono-scettici-sui-prossimi-colloqui-tra-trump-e-putin
Gli ucraini sono scettici sui prossimi colloqui tra Trump e Putin

Gli ucraini sono scettici sui prossimi colloqui tra Trump e Putin

Gli ucraini sono scettici sui prossimi colloqui tra Trump e Putin
Redazione-web
Di Redazione-web

“Dopo tanti colloqui, non ci sono stati risultati degni di nota”

Kiev, 12 ago. (askanews) – Mentre il presidente russo Vladimir Putin si prepara a incontrare venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molti ucraini esprimono profondo scetticismo sui colloqui, affermando di non aspettarsi alcun cambiamento reale – e nessuna pace – dall’incontro. “Non credo che dovremmo aspettarci nulla da loro”, ha affermato Oleksiy Vadovychenko, un produttore televisivo trentottenne di Kiev. “Ci sono già stati più che sufficienti colloqui, e non una volta si sono ottenuti risultati degni di nota”.

