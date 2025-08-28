giovedì, 28 Agosto , 25

Gli uffici dell’Ue a Kiev danneggiati dai raid russi

Gli uffici dell’Ue a Kiev danneggiati dai raid russi

Finestre in frantumi e il soffitto parzialmente distrutto

Milano, 28 ago. (askanews) – Immagini di finestre in frantumi, mobili crollati e un soffitto parzialmente distrutto presso la sede della missione dell’UE a Kiev, dopo che missili e droni russi hanno ucciso almeno 17 persone, tra cui quattro bambini, nella capitale. Il presidente del paese, Volodymyr Zelensky, ha accusato Mosca di preferire “continuare a uccidere” piuttosto che negoziare la pace, mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin deve avviare colloqui di pace sull’Ucraina.

