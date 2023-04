Gli ultrasuoni per i tumori inoperabili: startup giapponese lancia la sperimentazione

Credit photo: Sonire-Therapeutics

TOKYO – La startup giapponese del settore biomedicale Sonire Therapeutics Inc., lanciata dal fondo di venture capital Nissei Capitalco. Ltd., ha avviato la sperimentazione dei primi test clinici per il trattamento del cancro al pancreas, nella maggior parte dei casi impossibile da rimuovere.

Il sistema messo a punto dall’azienda prevede l’uso di una tecnologia basata su ultrasuoni Hifu (High-Intensity Focused Ultrasound), cui effetti collaterali, secondo i ricercatori, sarebbero di gran lunga meno pesanti rispetto a quelli connessi all’uso dei farmaci antitumorali. I test, come reso noto dalla Sonire, sono attualmente in corso presso l’ospedale universitario del Tokyo Medical Hospital, il Tohoku University Hospital e il Yokohama City University Medical Center.

