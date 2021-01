Gli uomini scelgono le donne che meritano la finale al GF Vip, ma deciderà il pubblico con il televoto | Video Mediaset

I concorrenti uomini sono chiamati a decidere chi tra le donne merita di arrivare per prima in finale. Inevitabilmente, ci saranno delle escluse. Ecco come si sono espressi i concorrenti:

Tommaso decide che a non meritare la finale è Carlotta, perchè non è pienamente entrata nelle dinamiche,

perchè non è pienamente entrata nelle dinamiche, Andrea Zenga decide che nemmeno Samantha merita la finale,

merita la finale, Andrea Zelletta decide che a non meritare la finale è Dayane Mello,

Pierpaolo Pretelli decide che a non meritarsi la finale è Maria Teresa Ruta.

Alla fine rimangono in lizza per il televoto che deciderà la prima finalista: Giulia Salemi, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Ecco Il Video Mediaset.

