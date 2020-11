AGI – Gli Stati Uniti accelerano verso la distribuzione del vaccino Pfizer-Biontech contro il Covid-19 dal prossimo 12 dicembre, dopo la riunione dei consiglieri dell’Fda (Food and Drug Administration) fissata per il 10. Il meeting della commissione degli advisor, composta da esperti esterni all’Fda, potrà essere seguito dal pubblico in streaming, dalle 9 alle 18.

In base alla loro raccomandazione, l’Fda deciderà se concedere l’autorizzazione d’emergenza (Eua) al vaccino e nel caso la distribuzione di milioni di dosi scatterebbe nel giro di 24 ore, come previsto dall’operazione Warp Speed lanciata da Donald Trump.

Il presidente eletto Joe Biden è stato informato dagli esperti della Sanità mercoledì scorso.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gli Usa accelerano sul vaccino. Via alla distribuzione dal 12 dicembre proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento