AGI – Lo Space Command degli Stati Uniti ha accusato su Twitter la Russia di stare sperimentando missili in grado di colpire i satelliti in orbita. Il comando ha poi promesso che proteggerà gli Stati Uniti dalle “aggressioni” provenienti dallo spazio.

Lo Space Command ha fornito maggiori dettagli in un comunicato, secondo il quale i test di Mosca riguarderebbero due diversi sistemi antisatellite. Il primo sarebbe stato “testato numerose volte” e sarebbe in grado di distruggere da terra i satelliti a orbite basse. L’uso di una simile arma, secondo gli Usa, creerebbe fasce di detriti spaziali che metterebbero in difficoltà i satelliti commerciali.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gli Usa accusano la Russia di sperimentare missili che distruggono i satelliti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento