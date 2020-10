AGI – La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia statunitense per gli alimenti e i farmaci, ha approvato il farmaco antivirale remdesivir per il trattamento dei pazienti con Covid-19 ospedalizzati. Nonostante di recente uno studio dell’Organizzazione mondiale della sanità abbia concluso che remdesivir ha “effetti minimi o nulli” sulla sopravvivenza dei pazienti, la Fda ritiene che il farmaco abbia ridotto i tempi di recupero in media di 5 giorni.

“Veklury (il nome commerciale del farmaco remdesivir, ndr) è il primo trattamento per Covid-19 a ricevere l’approvazione della FDA “, ha dichiarato l’agenzia regolatoria statunitense in una nota. Da maggio scorso il remdesivir è stato autorizzato dalla Fda “per l’uso di emergenza”.

L’articolo Gli Usa approvano il remdesivir contro il Covid: “Riduce i tempi di ricovero” proviene da Notiziedi.

