gli-usa-fanno-“esercitare”-nel-mediterraneo-un-sottomarino-nucleare

USS Georgia trasporta fino a 154 missili da crociera

Milano, 11 ago. (askanews) – Il Pentagono rafforza le sue forze nel Merditerraneo guardando alla situazione in Medio Oriente, in un contesto di crescente tensione tra Iran e Israele: un sottomarino statunitense si è recentemente addestrato con le forze americane e alleate nel Mar Mediterraneo, rende noto la stampa Usa specializzata. E la Marina Usa ha diffuso anche immagini spettacolari dei Marines impegnati in operazioni di immersione.

La Marina Usa raramente rivela la posizione dei suoi sottomarini. Ma a novembre, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato che un sottomarino di classe Ohio non identificato si trovava in Medio Oriente mentre gli Stati Uniti lavoravano per impedire che la guerra tra Hamas e Israele si allargasse. Ora invece, quest’ultima dimostrazione di forza del Dipartimento della Difesa segue l’annuncio del 2 agosto del Segretario alla Difesa Lloyd Austin, che avrebbe ordinato l’invio di più aerei da combattimento e navi da guerra nella regione in risposta alle minacce provenienti dall’Iran dopo l’uccisione di un alto funzionario di Hamas a Teheran.

Il sottomarino lanciamissili USS Georgia ha terminato lunedì una serie di esercizi di addestramento con i Marines della Force Reconnaissance del II Battaglione di ricognizione e le forze per le operazioni speciali, ha affermato la US Naval Forces Europe-Africa/US Sesta Flotta in una nota.

Lo USS Georgia, con base a Kings Bay, Georgia, è assegnato alla task force, che è responsabile delle operazioni sottomarine nell’area di operazioni della Sesta Flotta. Il sottomarino trasporta fino a 154 missili da crociera Tomahawk insieme con siluri Mk48.”Il sottomarino lanciamissili USS Georgia (SSGN 729) di classe Ohio, assegnato al comandante della Task Force 69, ha concluso una serie di eventi di addestramento all’interoperabilità con i Force Reconnaissance Marines del II Battaglione di ricognizione e le forze per le operazioni speciali (SOF) nel Mar Mediterraneo, il 5 agosto 2024″ si legge. “La serie di eventi tra partner congiunti e paesi alleati dimostra la capacità della Task Force 69 di integrare senza soluzione di continuità la guerra anfibia e speciale nelle missioni della Marina esistenti nell’area di operazioni della Sesta Flotta degli Stati Uniti” si aggiunge.

Lo scopo ufficiale dell’addestramento era migliorare l’integrazione del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e delle SOF con le forze navali convenzionali per sviluppare e migliorare tattiche, tecniche e procedure.

“La portata e l’importanza dei risultati ottenuti dai team a bordo della USS Georgia non possono essere sopravvalutate”, ha affermato il capitano Selph. “L’integrazione con le SOF congiunte e alleate migliora la capacità delle nostre forze sottomarine di rispondere a qualsiasi minaccia con maggiore velocità e letalità”.

La USS Georgia ha sede a Kings Bay, Georgia, ed è in una distribuzione di routine nell’area di operazioni della Sesta Flotta degli Stati Uniti. Mentre è nella Sesta Flotta degli Stati Uniti, il Comandante della Task Force 69 è responsabile delle operazioni di guerra sottomarina in Europa e Africa.

Con sede a Napoli, Italia, le Forze Navali degli Stati Uniti in Europa-Africa (NAVEUR-NAVAF) gestiscono le forze navali degli Stati Uniti nelle aree di responsabilità dell’US European Command e dell’US Africa Command. La Sesta Flotta degli Stati Uniti è assegnata in modo permanente a NAVEUR-NAVAF e impiega forze marittime attraverso l’intero spettro di operazioni congiunte e navali.