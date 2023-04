Gli Usa hanno installato sensori di radiazioni da esplosioni nucleari in Ucraina

Lo riporta il New York Times

Roma, 28 apr. (askanews) – Gli Stati Uniti stanno installando in Ucraina una rete di sensori in grado di rilevare radiazioni di un’eventuale esplosione di un’arma nucleare o di una bomba sporca. E’ quanto riporta il New York Times, secondo cui l’operazione sarebbe gestita dal Nuclear Emergency Support Team (Nest), un’unità di esperti atomici gestita dalla National Nuclear Security Administration, agenzia federale che fa parte del Dipartimento dell’Energia. Secondo il Nyt, il Nest sta lavorando con l’Ucraina per dispiegare i sensori di radiazione, addestrare il personale, monitorare i dati e allerta in caso di radiazioni mortali. In una dichiarazione inviata al quotidiano, l’agenzia ha spiegato che la rete di sensori è stata dispiegata “in tutta la regione” e avrà la capacità “di definire dimensioni, posizione ed effetti di qualsiasi esplosione nucleare”. Inoltre, ha aggiunto, i sensori possono negare alla Russia “qualsiasi opportunità di ricorrere alle armi nucleari in Ucraina senza che possa venire attribuita loro la responsabilità”.

