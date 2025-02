Gli Usa minacciano Zelensky di interrompere i servizi Starlink

Se non firma sulle terre rare Roma, 22 feb. (askanews) – Durante i negoziati con i vertici ucraini per un accordo sulle risorse minerarie, Gi Stati Uniti hanno prospettato la possibile interruzione dell’accesso dell’Ucraina al sistema satellitare Starlink, cruciale per le operazioni militari da parte ucraina .

Secondo Reuters, la questione è sorta dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rifiutato di firmare l’accordo. La possibile interruzione dell’accesso dell’Ucraina a Starlink è stata sollevata anche durante un incontro tra Zelensky e l’inviato speciale della presidenza statunitense per Ucraina e Russia, Keith Kellogg.

L’Ucraina non è ancora disposta a firmare un accordo con gli Stati Uniti sull’accesso alle terre rare: è quanto riporta l’emittente televisiva ucraina Hromadskem, citando fonti della presidenza di Kiev. Secondo le fonti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è disposto a firmare un accordo che “non riflette alcuna partnership” e prevede solo “un impegno unilaterale da parte dell’Ucraina”.