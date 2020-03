Gli Usa “non sono fatti per lo shutdown”, assicura Trump

Gli Usa “non sono fatti per lo shutdown“. Così il presidente Donald Trump segnala l’intenzione di riaprire l’America “agli affari”, per salvaguardare l’economia anche al tempo del coronavirus. Durante la conferenza stampa sul Covid-19, il presidente ha indicato l’esigenza di voler gradualmente far ripartire il Paese, perché “si può morire” anche di crisi economica e occorre trovare un punto di equilibrio. “I nostri esperti di salute pubblica, che sono incredibili, stanno studiando le variazioni e la malattia: utilizzeremo i dati per raccomandare nuovi protocolli che consentano alle economie locali di riprendere cautamente la loro attività al momento giusto”, ha dichiarato Trump assicurando che “non sarà una questione di mesi”.

