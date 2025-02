Gli Usa rifiutano di sostenere la risoluzione Onu a sostegno Kiev

C’è in corso anche un cambio di linguaggio usato dagli Usa: conflitto e non più aggressione Roma, 20 feb. (askanews) – Per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti si sono rifiutati di appoggiare una bozza di risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a sostegno di Kiev, in vista del terzo anniversario dell’inizio del conflitto. Lo ha detto una fonte informata all’agenzia di stampa Interfax-Ucraina. Non solo, gli Stati Uniti si oppongono a definire la Russia aggressore in una dichiarazione del G7 che verrà rilasciata in occasione del terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. E’ quanto riporta oggi il Financial Times citando cinque funzionari occidentali, secondo cui gli inviati americani hanno sollevato obiezioni rispetto all’espressione “aggressione russa” e a descrizioni simili usate dai leader del G7 per descrivere il conflitto scoppiato il 24 febbraio 2022.

Altre due fonti hanno evidenziato che la richiesta dell’amministrazione Trump rispecchia la nuova politica Usa di descrivere la guerra come “conflitto ucraino”, come emerso nelle recenti dichiarazioni del dipartimento di Stato, tra cui quella diffusa dopo l’incontro a Riad tra il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in cui si cita in due occasioni “il conflitto in Ucraina”.