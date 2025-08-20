Gli Usa sanzionano 4 giudici della Cpi per il mandato d’arresto a Netanyahu

mercoledì, 20 Agosto , 25

Attualità
New York, 20 ago. (askanews) – Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a quattro giudici della Corte Penale Internazionale (Cpi) per il loro ruolo nelle indagini sulle azioni delle forze armate statunitensi in Afghanistan e per aver emesso mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e contro l’ex ministro della difesa Yoav Gallant.

I giudici presi di mira dalle sanzioni sono Kimberly Prost, Nicolas Yann Guillou, Nazhat Shameem Khan e Mame Mandiaye Niang. Prost è stata sanzionata per le indagini in Afghanistan, mentre Guillou per i mandati di arresto delle due alte cariche di Israele. Tutti i giudici sono finiti nel mirino Usa per le indagini in corso da parte della Corte Penale su presunti crimini di guerra e contro l’umanità commessi da funzionari israeliani e americani. Gli Stati Uniti non sono membri della CPI e non ne riconoscono l’autorità.

