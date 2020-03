Gli Usa sono l’epicentro della pandemia. In Italia 86.500 casi di coronavirus. 

Sono oltre 100 mila le persone contagiate dal nuovo coronavirus in Usa, che ora sono l’epicentro della pandemia. Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, le persone che hanno contratto il virus in Usa sono 100.717, circa 14 mila in più che in Italia. Nella ben triste classifica, la Cina, Paese da cui è partito il focolaio, è ferma a quasi 82 mila contagi, al terzo posto.

In Italia i casi totali sono 86.498, con un aumento di 5.959 casi contro i 6.153 in più registrati ieri, quindi in leggero calo. Dopo 5 settimane dall’inizio (ufficiale) dell’epidemia nel nostro Paese,

