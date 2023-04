Gli Usa sono pessimisti su una rapida fine della guerra in Ucraina

Così nei documenti trapelati. Dubbi su capacità controffensiva Kiev

Roma, 12 apr. (askanews) – I documenti del Pentagono altamente riservati, trapelati e pubblicati sui social media, offrono una visione pessimistica degli Stati Uniti sull’andamento della guerra in Ucraina. I documenti, spiega la Cnn, evidenziano difetti negli armamenti e nelle difese aeree dell’Ucraina e prevedono uno stallo della guerra per i mesi a venire.

In particolare, i documenti, che sembrano risalire a febbraio e marzo, descrivono in dettaglio molte delle carenze militari percepite dell’Ucraina mentre Kiev si prepara per una controffensiva di primavera contro la Russia.

Diversi documenti classificati avvertono che le difese aeree a medio raggio dell’Ucraina, adibite alla protezione delle truppe in prima linea, saranno “completamente ridotte entro il 23 maggio”, suggerendo che la Russia potrebbe presto avere la superiorità aerea e l’Ucraina potrebbe perdere la capacità di accumulare forze di terra in una controffensiva.

I documenti sottolineano inoltre problemi persistenti con l’offensiva militare russa, prevedendo che il risultato sarà uno stallo tra le due parti per il prossimo futuro.

continua a leggere sul sito di riferimento