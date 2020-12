Gli Usa verso il via libera venerdì al vaccino di Moderna

AGI – Il vaccino contro il coronavirus prodotto da Moderna è molto protettivo per gli adulti e previene i casi gravi di Covid-19: è quanto risulta dai dati diffusi dalla Food and Drug Administration. Dati incoraggianti dunque, che fanno pensare che l’autorizzazione all’uso di emergenza in Usa verrà concesso venerdì, hanno riferito fonti dell’ente di regolamentazione del farmaco statunitense al New York Times. Un ‘via libera’ che darà a milioni di americani l’accesso a un secondo vaccino contro il coronavirus a partire dalla prossima settimana.

Il documento di 54 pagine diffuso dalla Fda di fatto mette il vaccino Moderna sullo stessa ‘corsia’ di quello di Pfizer-BioNTech,

